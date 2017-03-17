31 новая улица появилась на карте Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска 16 марта вышло постановление, согласно которому на карте города появилась 31 новая улица.

В центре города в районе бывшей площадки ОТЗ новые улицы назвали в честь исторических персонажей: Чарльза Гаскойна, Вильгельма де Геннина, Александра Меншикова, Аникиты Ярцова и Екатерины Второй. Кроме того, здесь появились проезды Онегзаводской и Тракторостроителей.

Названия получили и улицы в районах новой застройки на Древлянке, Кукковке. Среди них проезды Валаамский, Кижский, Соловецкий и даже Сямозерский. Текст постановления со списком новых названий разместили на сайте администрации в разделе «Нормативные документы».