Роспотребнадзор назвал производителей, добавлявших в масло растительный жир

По информации управления Роспотребнадзора, за прошедшие два года сотрудники ведомства обнаружили жир растительного происхождения в продукции 24 предприятий, производящих сливочное масло, 4 заводов, изготавливающих сыры, одного производителя сметаны и творога.
Сотрудники ведомства направили 47 информационных писем в различные региональные управления Роспотребнадзора. В итоге, в отношении производителей, экономивших на своей продукции было составлено 45 протоколов и наложено 35 штрафов на сумму 1,2 млн рублей.
В управлении отметили, что в перечень некачественной не попала продукция карельских предприятий.
ИА «Республика» приводит перечень видов продукции, где были обнаружены растительные жиры:
Масло
— ООО Производственный комбинат «Волотовский» Россия, Новгородская область, п. Волот, ул. М. Васильева, д. 20;
— ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» Россия, г. Москва, пр. Андропова, д. 8, эт. 1, пом. 11, ком. 2;
— ООО «Милка» Московская обл. г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 38 корп. 5;
— ООО ПК «Сливочная столица», г. Санкт-Петербург, Всеволода Вишневского, 12-а;
— ОАО «Ува-Молоко» Россия, Удмуртская Республика, пос. Ува, ул. Механизаторов, — ООО «Сырная долина», Россия, Курская область, Курский район, с. Отрешково; фасовщик ООО «ПО Маслодел», г. Москва, Огородный проезд, д. 16, стр. 13;
— ООО «МД МИЛК» г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, д.18, лит. А, пом. 2-н;
— ОАО «Березовский сыродельный комбинат», Республика Беларусь;
— ИП Новосёлов В.В. Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Войкова, д. 1;
— ООО «ПО Градиент», г. Санкт-Петербург, Волковский пр. д.12 лит. А пом. 12Н;
— ООО «Молмасло» Ивановская область, г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, д. 95;
— ООО «Павелецкий молочный завод» г. Рязань, Народный бульвар, д. 15, расфасовано: ООО «ПО Маслодел» г. Москва, Огородный пр., д. 16 стр. 1;
— ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» Московская область, Дмитровский район, с. Озерецкое, д. 7-а;
— ООО «Дельтори» Московская область, Щёлковский район, дер. Долгое Ледово, ул. Новая, д.20;
— ОАО «Маслосырзавод «Порховский», 182620, Россия, Псковская область, г. Порхов, ул. Загородная, д. 1;
— ООО «СМТ «Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 10/1, Новосибирская область, пос. Красный Восток, ул. Советская, д. 65/2;
— ОАО «СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ИЧАЛКОВСКИЙ», Республика Мордовия, Ичалки (п.Кемля);
— ООО «Молочная линия», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Геологическая, д. 25;
— ООО «Милком», г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 39, к.1, лит. А, пом.9-Н;
— ООО «Молочный город», г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д.1/32, лит. А, пом. 8Н/7;
— ООО «ЛАВ-ПРОДУКТ» юридический адрес: Московская область, г. Химки, Ватушинскоен шоссе, д.9, стр. А, фактический адрес Московская область, Раменский р-н, сельское поселение Софьинское, д. Тимурино;
— ООО «Вектор», Московская область, г. Дубно, ул. Дачная, д. 1, стр. 18.;
— ООО «МКР», г. Санкт-Петербург, пр. Греческий, 17, лит А, пом. 3-Н;
— ООО «Граник», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско, д.5, лит А;
— ООО «ДАР МИЛК», Нижегородская обл., Дивеевский р-н, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 1, стр.2.
Сыр
— ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат» Россия, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Восточная, д. 78;
— ООО «ПИР-ПАК», Россия, юр. адрес: г. Москва, Хвалынский бульвар, д. 7/11 корп.1. Факт адрес Россия, Московская область, Ленинградский район, пос. Совхоз им. Ленина;
— ЗАО «Великолукский молочный комбинат», Россия, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Новосокольническая, д. 32;
— ОАО «Маслосырзавод «Порховский» 182620, Россия, Псковская область, г. Порхов, ул. Загородная, д. 1;
Сметана
— ООО «Лакт-Молпрод», г. Санкт-Петербург, Московский пр., 18, лит. Е, пом. 13-Н; г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 289, лит А;
Творог
— ООО «ДАР МИЛК», Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 1, стр. 2.