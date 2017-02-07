Роспотребнадзор назвал производителей, добавлявших в масло растительный жир

По информации управления Роспотребнадзора, за прошедшие два года сотрудники ведомства обнаружили жир растительного происхождения в продукции 24 предприятий, производящих сливочное масло, 4 заводов, изготавливающих сыры, одного производителя сметаны и творога.

Сотрудники ведомства направили 47 информационных писем в различные региональные управления Роспотребнадзора. В итоге, в отношении производителей, экономивших на своей продукции было составлено 45 протоколов и наложено 35 штрафов на сумму 1,2 млн рублей.

В управлении отметили, что в перечень некачественной не попала продукция карельских предприятий.