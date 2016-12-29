30 семей получили ключи от новых квартир в Петрозаводске под Новый год

На сегодняшний день ключи от новых квартир на улице Беломорской в Петрозаводске получили 30 семей, ранее живших в аварийном фонде. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что Новый год эти семьи смогут встретить уже в новых квартирах. В ближайшее время в дома на улице Беломорской смогут заселиться еще 54 семьи.

Три дома на улице Беломорской ввели в эксплуатацию в декабре, строительством занималась компания «Карелстроймеханизация». Здания снабжены автономными котельными, работающими на природном газу.