30 семей получили ключи от новых квартир в Петрозаводске под Новый год

В ближайшее время в новостройки на улице Беломорской переселятся еще 54 семьи.

На сегодняшний день ключи от новых квартир на улице Беломорской в Петрозаводске получили 30 семей, ранее живших в аварийном фонде. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что Новый год эти семьи смогут встретить уже в новых квартирах. В ближайшее время в дома на улице Беломорской смогут заселиться еще 54 семьи.

Три дома на улице Беломорской ввели в эксплуатацию в декабре, строительством занималась компания «Карелстроймеханизация». Здания снабжены автономными котельными, работающими на природном газу.

 

Общество   /   
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  • Халявщик

    повезло ….. ХАЛЯВА ))) а кстати, видел , как некоторые жильцы новых квартир (алкашня из развалюх) демонтировала алюминиевые балконы в НОВЫХ квартирах (видимо на бухло) …… Ещё знаю одного убивца (двоих убил, отсидел правда) нигде не работает, бухает только …. и вот он тоже живёт щас в развалюшке двухэтажной … и этому , не могу назвать его человеком тоже гос-во ДАСТ НОВУЮ КВАРТИРУ !!! А МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ЗЕМЛЮ ДАЮТ В ТАКИХ е…нях !!! зато крымнаш )))