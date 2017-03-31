31 марта: главное за день

Компания «Росспиртпром» выставила на продажу петрозаводский ликеро-водочный завод. Предприятие продается за 114 миллионов рублей вместе со всем имуществом, а также товарными знаками, включающими в себя 20 наименований алкогольной продукции.

Прокуратура Сегежского района выяснила, что температура в жилых домах и социальных учреждениях опустилась до 13-15 градусов и не соответствует норме. В «Карелэнерго» пояснили, что проблемы возникли из-за неопределенности с поставками мазута. Компания планирует разобраться в ситуации в ближайшее время.

Карельский Минэкономразвития подтвердил, что в августе в Петрозаводске появится первый строительный магазин сети «Леруа Мерлен Восток». На 27 апреля компания запланировала обсуждение с потенциальными поставщиками всех нюансов работы и заключения контрактов. В министерстве особо отмечают, что «Леруа Мерлен Восток» готово развивать сотрудничество с местными производителями.

Жительница Кондопоги обнаружила в сугробе пакет с восемью живыми щенками. Женщина забрала животных себе и теперь ищет для них хозяев.