30 января: главное за день

Петрозаводск занимает первое место среди городов Северо-Запада по количеству автомобилей на тысячу жителей. Уровень автомобилизации столицы Карелии порядка 440 транспортных средств на тысячу человек. Для сравнения, в Мурманске на тысячу жителей приходится 321 автомобиль, в Санкт-Петербурге — 319 машин на тысячу человек.

В мэрии Петрозаводска обещают отрегулировать работу светофора у Гоголевского моста к концу этой недели и таким образом максимально увеличить пропускную способность перекрестка улиц Гоголя и Красноармейской. На светофоре установили ндополнительную секцию. Водители столицы Карелии жалуются на пробки у путепровода при левом повороте в обоих направлениях.

Вопрос создания в Беломорске музея Карельского фронта обсудили под руководством Артура Парфенчикова на совещании в районной администрации. Экспозицию по истории самого протяженного фронта Великой Отечественной войны планируют разместить в заброшенном здании бывшего штаба в Беломорске. Здесь в 1941-1944 годах располагалось командование Карельским фронтом. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина поступило в конце декабря прошлого года.