30 идей с «фронта»

Карельское отделение ОНФ подготовило около тридцати предложений на тему того, как улучшить качество жизни в республике. Сегодня «фронтовики» изложили их главе региона Артуру Парфенчикову и руководителям республиканских министерств.

Предложения логично вытекают из тех проблем, с которыми «фронтовики» столкнулись за минувший год. В этот перечень вошли вопросы экологии, здравоохранения, расселения аварийного жилья, дополнительного образования, обеспечения молодых семей земельными участками и многие другие.

Гастроэнтерологические болезни и допобразование

В последнее время в Карелии все больше людей страдают воспалительными заболеваниями кишечника – болезнью Крона и язвенным колитом. Они поражают в основном молодежь и детей, трудно диагностируются и требуют длительного недешевого лечения. При этом специализированных отделений и центров по наблюдению таких больных в республике нет, в стационарах отсутствуют гастроэнтерологические отделения, и в целом по региону очень не хватает врачей этого профиля.

— Эта ситуация приводит к тому, что на постановку диагноза иногда уходит несколько лет, — рассказала эксперт ОНФ Марина Утицына. – Это влечет за собой более тяжелое течение заболевания, инвалидность, было даже несколько случаев летального исхода.

«Фронтовики» предложили правительству Карелии обдумать организацию специализированной помощи для пациентов с воспалительными болезнями кишечника. Сделать это, по мнению общественников, можно на базе одного из республиканских медучреждений.

Кроме того, Марина Утицына обратила внимание на проблему обеспечения таких больных лекарствами: препараты достаточно дорогие, и многим пациентам не по карману. Обеспечивать людей медикаментами «фронтовики» предложили в рамках ведомственных целевых программ «Предупреждение инвалидизации населения Карелии» и «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями».

Артур Парфенчиков заявил, что в ближайшие годы в Республиканской больнице может появиться отдельное гастроэнтерологическое отделение. Возможность такая появится, когда закончат ряд долгостроев в Петрозаводске.

— Мы заключили соглашение с Московским инновационным медицинским центром имени Логинова, который существует на базе Института гастроэнтерологии Минздрава СССР. Мы с ними договорились о методической помощи, а наиболее сложные пациенты будут направляться от нас в Москву. Кстати, первый пациент из Муезерки скоро поедет в этот центр на обследование и лечение.

Нужно подумать и о соответствующих отделениях в центральных районных больницах, отметил глава региона. По поводу лекарств и. о. первого замминистра здравоохранения Павел Терехин заявил, что министерство уже ищет дополнительные средства, и в следующем году нужные препараты будут запланированы в рамках целевых программ.

Сопредседатель регионального штаба Илья Косенков затронул вопрос допобразования для детей. По данным мониторинга ОНФ, жители республики оценивают количество бесплатных кружков и их разнообразие на три балла из пяти. В районах Карелии дети в принципе далеко не всегда имеют возможность заниматься в кружках.

— Система дополнительного образования в райцентрах поставлена на достаточно хорошем уровне, — пояснил Косенков. – В то же время детей, которые живут в малых населенных пунктах и вынуждены ездить в школу в крупное село или райцентр, автобусы отвозят домой сразу после занятий. Таким образом, школьники не могут посещать секции и кружки.

Выходом, по мнению ОНФ, могло бы стать изменение графика работы школьных автобусов: они могли бы забирать детей позже либо совершать дополнительный рейс, чтобы привезти школьников на дополнительные занятия.

Аварийное жилье и «Комфортная городская среда»

Вопрос по качеству домов для расселения аварийного жилья возник в карельском отделении ОНФ осенью этого года. Эксперты Народного фронта вместе с Минстроем республики выехали в Заозерье. Там увидели совершенно неожиданную ситуацию: в доме, сданном в апреле этого года, из 15 квартир были заселены только пять.

— В Карелии 141 дом вообще не вошел в программу расселения аварийного жилья, а тут такая благодать: десять квартир пустуют, — отметила руководитель рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Татьяна Лебедева. – Нам бы хотелось порекомендовать правительству провести мониторинг качества квартир, которые остаются не заселенными после сдачи домов в эксплуатацию.

Артур Парфенчиков отметил, что тема эта непростая. В Карелии уже были случаи, когда люди оставались недовольны качеством предоставляемой жилплощади. Так, в Кеми жильцы заселились в дом с плохой дренажной системой, в результате через несколько месяцев весь подвал залило водой. В ряде случаев «аварийщики» отказывались от переезда, только увидев новые квартиры, некоторых из них пришлось переселять через суд.

Чтобы избежать подобного в будущем, нужно внимательно следить за качеством строящегося жилья, заявил глава региона. Министр строительства Карелии Олег Ермолаев в свою очередь пообещал проверить ситуацию в Заозерье. Возможно, добавил он, пустующие квартиры были выставлены собственниками на продажу либо относятся к муниципальному жилью.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина рассказала, как в республике обстоят дела с программой «Комфортная городская среда». В муниципалитетах есть проблемы с информированием: полномасштабная информационная кампания прошла, пожалуй, только в Петрозаводске. В результате во многих районах конкурса проектов как такового не получилось.

По этой же причине очень мало жителей участвовали в общественных слушаниях по выбору проектов для общественных территорий. В итоге уже утвержденные проекты приходилось переделывать, когда информация о них все-таки доходила до широкой общественности. Подобная ситуация сложилась с благоустройством парка «Ямка» в Петрозаводске. «Фронтовики» предложили создать при Минстрое Карелии площадку профессиональных экспертов, на которой проекты могли бы обсудить до общественных слушаний и сразу внести нужные изменения.

Программу «Комфортная городская среда» также предложили синхронизировать с программами по развитию физкультуры и спорта, формированию доступной среды, программой капремонта и ремонта дорог. Это позволит комплексно подойти к благоустройству дворов.

Артур Парфенчиков одобрил предложения ОНФ и предложил провести итоговый семинар для глав муниципальных образований, в рамках которого можно было бы обменяться опытом.

Это лишь часть предложений, которые «фронтовики» представили главе региона. Часть из этих вопросов актуальна и для других регионов России, их более подробно обсудят на Форуме действий ОНФ «Россия, устремленная в будущее», который пройдет 18-19 декабря.