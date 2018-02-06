30 единиц техники борются с последствиями снегопада в Петрозаводске

На дорогах Петрозаводска работает порядка 30 единиц снегоуборочной техники. По словам исполнительного директора компании «ТехРент» Александра Сорокина, ночью машины прошли по всему городу, убрали снег с магистралей и посыпали их песком с солью. Сейчас сотрудники компании чистят межквартальные проезды и тротуары.

— Работаем, никакого коллапса нет, — заверил Александр Сорокин. – Есть затруднения на выездах из межквартальных проездов, потому что они идут во вторую очередь. Тем не менее часть мы почистили ночью, остальные чистим сейчас. Город за час не уберешь, нужно время, чтобы прошла снегоуборочная техника и сработала песко-соляная смесь – она действует в течение 2-2,5 часа. Традиционные утренние пробки отношения к уборке не имеют, они есть и зимой, и летом.

По словам Сорокина, ночью водители практически не обгоняли снегоуборочную технику. Это положительный момент: звено проходит улицу за 5-10 минут, а если люди его обгоняют, снежный вал разбивается, из-за чего процесс затягивается и качество уборки падает. Поэтому водителям стоит запастись терпением и по возможности ехать вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон.