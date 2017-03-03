3 марта: главное за день

Артур Парфенчиков дал чиновникам 10 дней на подготовку предложений по организации пассажирских перевозок в республике. Врио главы Карелии на своей странице в Facebook сообщил, что провел совещание с премьер-министром Олегом Тельновым по поводу организации нового конкурса пассажирских перевозок. Главные требования к перевозчикам — качество транспорта и безопасность перевозок.

В Петрозаводск приедет Анатолий Вассерман — советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. Поклонники смогут задать знаменитому интеллектуалу вопросы и получить автограф. 13 марта многократный победитель игр «Своя игра» и «Что? Где? Когда?» прочитает лекцию об изменениях, которые происходят в политике, об ошибках, которые в наши времена могут дорого стоить, и о том, что могут сделать люди.

Карельские ученые узнали, что в районе Ботанического сада и поселка Пиньгуба обитают, как минимум, 6 медведей. Осенью 2016 года они выяснили, что в Ботаническом саду в районе Чертова Стула поселилась медведица с двумя медвежатами, в Пиньгубе живет медведица с медвежонком, родившимся в прошлом году и один-два взрослых медведя, которые перемещаются между этими участками. Многое о жизни медведей ученые установили благодаря экскрементам животных. То, что животные долгое время обитают рядом с человеческим жильем может быть опасно как для медведей, так и для местных жителей, считают ученые.