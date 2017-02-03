3 февраля: главное за день

Сегодня утром в Петрозаводске прошел сильный снегопад, который спровоцировал сразу несколько ДТП. Три из них произошли на Древлянке, существенно затруднив движение по Лесному проспекту.

Ранним утром в Костомукше загорелся дорогой японский пикап. С огнем боролись шестеро пожарных и две единицы техники, причина и ущерб от возгорания устанавливаются.

Накануне в Петрозаводске родился первый ребенок, зачатый в карельской столице методом ЭКО. Раньше за этой процедурой женщинам приходилось ехать в другие города. Девочка родилась путем кесарева сечения, ее состояние оценивается как отличное.

Андрей Журавлев, осужденный за мошенничество в рамках «дела о земле», досрочно покинет место заключения. Его ходатайство удовлетворил суд на базе сегежской колонии.