29 заявок по благоустройству общественных территорий поступили в мэрию Петрозаводска

Сегодня в столице Карелии прошла рабочая встреча дизайнеров, которые со специалистами мэрии обсудили заявки петрозаводчан по благоустройству общественных пространств в рамках программы «Комфортная городская среда». На данный момент в администрацию поступили 29 заявок из самых разных районов города – от СКЗ и Кукковки до Соломенного и центра. Пожелания петрозаводчан и различных организаций в конкретные проекты сейчас пытаются превратить дизайнеры, которых мэрия созвала из самых разных организаций, частных фирм и учебных заведений.

— Мы обратились ко всем, кто работает в сфере ландшафтного дизайнера, — отметила специалист управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска Ксения Смирнова. — Они все откликнулись и сейчас работают над дизайн-проектами, которые мы потом будем воплощать в жизнь. Конечно, может случиться так, что не все пожелания будут воплощены. Например, жители захотели живую изгородь над инженерными сетями – возможно, эту будет запрещено. Поэтому проекты будут меняться, проходить согласования с экспертами. Но стараться менять мы будем так, чтобы было все-таки красиво.

В основном, люди хотят благоустроить парки, скверы, мемориалы, пешеходные зоны. Есть и более необычные заявки: площадка для дрессировки собак на набережной Варкауса и благоустройство зоны вдоль железнодорожных путей в районе улицы Фурманова. Здесь жители хотели бы видеть имя нашего города, буквально выставленное вдоль железной дороги. Чтобы гостей из обеих столиц встречали не разрозненные и обветшалые здания, а панно «Петрозаводск».

Интересная заявка поступила от жителей одного из самых удаленных районов столицы Карелии – Сулажгорского кирпичного завода.

— Они хотели бы видеть на месте популярной лесной дорожки зеленый театр с мемориальной группой, чтобы собираться на праздник 9 мая и не только. Основная идея – кирпичная кладка пешеходных дорожек. На плане это напоминает карельский орнамент, — рассказала дизайнер Яна Пермякова.

Также в проекте присутствуют спортивная и детская площадки, Ландышевая поляна и многое другое. Все вместе эти зоны лучами сходятся к центру возможного парка, по форме напоминающего звезду. Напомним, заявки горжан принимаются в мэрии до 9 февраля. До 26 числа у людей есть время, чтобы ознакомиться с электронным проектом и внести желаемые изменения.

Затем общественные комиссии, состоящие из жителей республики, рассмотрят все поступившие предложения и выберут приоритетные. До середины февраля перечни общественных пространств для рейтингового голосования должны быть опубликованы в муниципальных СМИ. До 1 марта завершится разработка дизайн-проектов, их можно будет увидеть на официальных сайтах администраций. В марте во время голосования жители Карелии определят, какие проекты будут включены в программу 2018 года.