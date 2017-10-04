29 тонн кормов купили на пожертвования для коров АО «Пряжинское»

29 тонн комбикорма разного вида — кормосмесь, 14-протеиновый, 17-протеиновый и 19-протеиновый — приобрели для коров АО «Пряжинское». Об этом на своей странице в соцсети 4 октября рассказала общественница Катерина Ефремова. Комбикорм вводят постепенно, в щадящем для коров режиме.

Животные получают картофель, морковь и яблоки, которые неравнодушные жители Карелии привезли со своих участков, а также силос, привезенный из племсовхоза «Ильинское». По словам Катерины Ефремовой, этого запаса хватит на 20 дней.

Напомним, после того, как стало известно об истощении животных на пряжинской ферме, общественница организовала народный сбор средств. В результате за несколько дней на счет перечислили больше 400 тысяч рублей. Деньги прислали больше восьмисот человек. Они поступали не только из Карелии и других регионов, но и из Сербии, Италии, Прибалтики и даже Америки. Самое крупное пожертвование от физического лица — 15 тысяч рублей.

Дальнейшая судьба молочного стада в руках нового владельца — племсовхоза «Ильинское». При посредничестве властей Карелии накануне подписали договор, согласно которому скот, находящийся в Пряже, покупает государственное предприятие «Ильинское». Оно же берет в аренду производственные помещения и оборудование, необходимые для работы молочной фермы. Работники, которые хотят трудиться на ферме, переходят на работу в «Ильинское».