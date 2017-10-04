29 тонн кормов купили на пожертвования для коров АО «Пряжинское»

Этого запаса стаду хватит на 20 дней. Кроме того, животных кормят силосом, привезенным из племсовхоза «Ильинское», картофелем и яблоками.

29 тонн комбикорма разного вида — кормосмесь, 14-протеиновый, 17-протеиновый и 19-протеиновый — приобрели для коров АО «Пряжинское». Об этом на своей странице в соцсети 4 октября рассказала общественница Катерина Ефремова. Комбикорм вводят постепенно, в щадящем для коров режиме.

Животные получают картофель, морковь и яблоки, которые неравнодушные жители Карелии привезли со своих участков, а также силос, привезенный из племсовхоза «Ильинское». По словам Катерины Ефремовой, этого запаса хватит на 20 дней.

Катерина Ефремова. Фото: "Республика/Максим Алиев

Катерина Ефремова. Фото: «Республика/Максим Алиев

Напомним, после того, как стало известно об истощении животных на пряжинской ферме, общественница организовала народный сбор средств. В результате за несколько дней на счет перечислили больше 400 тысяч рублей. Деньги прислали больше восьмисот человек. Они поступали не только из Карелии и других регионов, но и из Сербии, Италии, Прибалтики и даже Америки. Самое крупное пожертвование от физического лица — 15 тысяч рублей.

Дальнейшая судьба молочного стада в руках нового владельца — племсовхоза «Ильинское». При посредничестве властей Карелии накануне подписали договор, согласно которому скот, находящийся в Пряже, покупает государственное предприятие «Ильинское». Оно же берет в аренду производственные помещения и оборудование, необходимые для работы молочной фермы. Работники, которые хотят трудиться на ферме, переходят на работу в «Ильинское».

 

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