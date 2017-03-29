29 марта: главное за день

Администрация Петрозаводска подала в суд 11 исков на 54 миллиона рублей, еще несколько исков на сумму 22,5 миллиона сейчас готовит нормативно-правовое управление. Причина заявлений – долги по платежам за аренду муниципального имущества и земельных участков в карельской столице.

Прокуратура Карелии проверила информацию о том, что жителям Прионежского района стали приходить двойные квитанции за ОДН (водоснабжение). Выяснилось, что «Прионежский водоканал» самостоятельно выставила своим клиентам квитанции за январь-февраль 2017 года, хотя в большинстве домов есть управляющие компании или ТСЖ. Виновный работник МУП привлечен к дисциплинарной ответственности, в срок до 5 апреля абонентам в Прионежском районе будет произведен перерасчет.

Прокурор Лахденпохского района Карелии утвердил обвинительное заключение в отношении бывшей главы Лахденпохьи Ирины Каковки. По версии следствия, она выкупила по льготной цене два земельных участка, хотя их реальная рыночная стоимость была гораздо выше. В результате лахденпохскому и мийнальскому бюджетам был причинен ущерб на сумму более 730 тысяч рублей.

Бывшего заместителя главы администрации Сегежи обвиняют в получении взятки и мошенничестве. По версии следствия, мужчина принял от учредителя коммерческой фирмы крупную сумму, а взамен пообещал учесть его интересы при заключении муниципальных контрактов. По этому же уголовному делу проходит и сам бизнесмен, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Бывшему чиновнику грозит до 12 лет колонии; его подельнику – до десяти лет.