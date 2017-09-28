28 сентября: главное за день

Тонущего медвежонка спасли рыбаки. Медведица с двумя детенышами переплывала реку. Один из них начал тонуть. Хищников увидели рыбачившие неподалеку мужчину, сачком погрузили его в лодку и доставили на берег. Инцидент зафиксировала камера.

У министерства здравоохранения появился новый руководитель. Им стала Марина Швец, которая ранее работала в мэрии Петрозаводска и в госпитале для ветеранов войн. Швец начала исполнять обязанности главы республиканского Минздрава накануне.

Список поставщиков фальшивой молочной продукции сегодня опубликовал карельский Роспотребнадзор. Некачественные масла, сыры, творог и молоко обнаружили в 18 учреждениях республики.

Жители Петрозаводска собираются восстановить статую «Мать с детьми», которая стоит около родильного дома имени Гуткина. Инициативная группа также хочет отремонтировать фасад здания, починить бордюры, установить подсветку для статуй и скамейки. Деньги на проект собирают в интернете.

Специалисты мэрии очистили от незаконной рекламы дом № 9 по проспекту Ленина. С фасада сняли 18 незаконных рекламных конструкций. Администрация Петрозаводска предлагает собственникам снять незаконную рекламу самим, иначе этим займутся специалисты мэрии, а расходы на демонтаж потом отсудят у тех же собственников.