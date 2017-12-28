28 декабря: главное за день

С 1 января по Гоголевскому путепроводу снова начнут ходить автобусы. Речь идет о трех маршрутах: №1, 17 и 19. При этом автобусный маршрут № 19 будет следовать по мосту лишь в одном направлении – со стороны Древлянки к центру города.

Мэрия Петрозаводска определила место крещенских купаний. Купели оборудуют на пляже в Песках рядом с кафе «Сказка». Массовую акцию организуют в том случае, если лед достигнет толщины в 25 сантиметров.

Сегодня Рашид Нургалиев привез в Рыбреку подарки от благотворительного фонда Совфеда и губернатора Московской области. Теперь в поселке на юге Карелии есть новая машина медслужбы и водовозка.

Групповое смертельное ДТП произошло в Сегежском районе Карелии сегодня на 668-м километре трассы «Кола». Водитель и пассажирка легковушки Saab после столкновения с грузовыми машинами Mercedes-Benz и DAF погибли.