28 апреля: главное за день

12 мая на автодороге «Подъезд к городу Петрозаводску» временно ограничат движение автомобилей. На отдельных участках дороги движение станет реверсивным или односторонним с участием регулировщиков. Дорожники будут работать круглосуточно.

Артур Парфенчиков вместе с руководством города и подрядчиками объехал городские магистрали, которые ремонтировали в 2016 году. На некоторых из них появились ямы, которые требуют гарантийного ремонта. Руководитель региона заявил, что все контракты должны быть тщательно проверены, а работы по гарантии должны быть проведены до наступления осени.

Сегодня утром под Питкярантой случилось серьезное ДТП: на трассе столкнулись легковушка и УАЗ. МЧС Карелии сообщили о троих пострадавших, позже стало известно, что ранения получили четыре человека. Всех их доставили в больницу.

У жителя Кондопоги изъяли целый арсенал. Силовики обнаружили несколько охотничьих ружей, карабины, винтовки, арбалет, пистолет, сотни патронов, в том числе системы «Маузер» и «Парабеллум», 19 гранат, различные взрывчатые вещества, а также составляющие части различных видов оружия времен Великой Отечественной войны. Хозяин оружия пояснил, что занимается поисковой деятельностью и добывает боеприпасы, чтобы потом использовать их на охоте.