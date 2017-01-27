27 января: главное за день

Петрозаводский городской суд заключил под стражу сразу двух руководителей УГАДН Карелии, которые стали фигурантами дела о взятке алкогольной продукцией. Заместитель начальника ведомства Денис Краснопевцев проведет за решеткой два месяца, его коллега — начальник отдела ведомства Евгений Шелковников — также арестован до 23 марта. Кроме того, возбуждено два уголовных дела и в отношении руководителя надзорного управления Рафаила Галикеева. Он проходит по статьям «Превышение должностных полномочий с применением насилия» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Указанные преступления, считает следствие, Галикеев совершал вместе с Евгением Шелковниковым.

Арбитражный суд Карелии признал законным решение регионального УФАС, оштрафовавшего компанию «Славмо» на 650 тысяч рублей за нарушение конкуренции. Антимонопольщики сочли, что карельские молокопроизводители необоснованно установили неодинаковые цены на закупку сырья для разных предприятий.

Депутаты Петросовета на специальной комиссии выясняли, что делать с автохламом, который скопился на улицах карельской столицы. Народные избранники дали четкие определения, что считать автохламом. Эти критерии, надеются депутаты, помогут сотрудникам соответствующих служб убирать мешающие проезду и нарушающие эстетику автомобили с улиц города.