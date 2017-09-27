27 сентября: главное за день

На состоявшейся сегодня внеочередной сессии Заксобрания Карелии депутаты рассмотрели кандидатуры на ключевые посты в правительстве региона. Напомним, 25 сентября глава региона Артур Парфенчиков обнародовал новую структуру органов исполнительной власти и состав кабинета министров. Парламент согласовал назначение Елены Антошиной на должность главы Минфина, премьер-министром официально стал Александр Чепик, Дмитрия Матвиеца назначили министром экономики.

В то же время указом главы Карелии своих постов лишились министр здравоохранения Ольга Лазаревич и и.о. председателя госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок.

Строительный гипермаркет «Коди» в Петрозаводске закрывается. Об этом сообщается в соцсети в официальной группе магазина. Сотрудники «Коди» сообщают о большой ликвидационной распродаже.

Среди застрявших в Турции российских туристов была семья из Карелии. Почти сутки ждали вылета из Турции российские туристы, которые должны были вернуться домой чартерными рейсами компании «Вим-Авиа». Среди них оказалась семья из Петрозаводска: Дарья Тихонова, ее муж и двое детей. В конце концов после длительного ожидания без еды и воды туристы смогли улететь. Компания «Вим-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем, в результате десятки тысяч путешественников не могли вернуться домой. По факту происшествия начала проверку прокуратура, а Следком России возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров.