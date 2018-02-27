27 февраля: главное за день

Соглашение сразу с тремя лесоппромышленными предприятиями финского концерна «StoraEnso» подписал сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков в поселке Импилахти.

— Я считаю, нужно объединять этот концерн и «РК-Гранд» (Целлюлозный завод Питкяранта — прим. ред.), — сказал Артур Парфенчиков. — Наша задача, как правительства — скоординировать лесосеки таким образом, чтобы обеспечить цикл переработки древесины в Карелии. Чтобы создать приоритетный проект, нужно понимать, что в комплексе он будет отвечать интересам экономики Карелии.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и ООО «РК-Гранд» в администрации Питкяранского района.

— Наша задача сегодня — определить наши обязательство по обеспечению комбината целлюлозным сырьем, — сказал глава Карелии. — Мы должны в полном объеме удовлетворить потребности всех. Это комплексная проблема, сейчас мы проводим инвентаризацию природных ресурсов. С этого начинается экономика.

— Мы намерены дальше развивать завод, создавать новые рабочие места, — сказал генеральный директор предприятия Константин Малышев. — Но в одиночку, без поддержки республики мы этого сделать не сможем. Поэтому сегодня мы подписываем это соглашение.

Свою лепту в потенциальном увеличении бюджета столицы Карелии внесли депутаты Петросовета. Они одобрили создание Агентства городского развития. Новое предприятие будет заниматься наполнением бюджета путем сдачи в аренду муниципального имущества, а также привлекать в город инвестиции. В устав нового МУПа будет включено эффективное распоряжение муниципальным имуществом. В частности, власти не отказываются от планов передать в управление предприятия торговые площади ТД «Карелия-Маркет».

— Мы называли этапы реализации этих планов, — пояснила Ирина Мирошник. – Сначала мы получаем необходимое количество арендаторов, зарабатываем деньги на ремонт и, приведя в соответствие помещения, в дальнейшем мы их будем использовать для различных социальных целей.

Ожидается, что до 2025 года Агентство городского развития привлечет в Петрозаводск порядка 10 миллиардов инвестиций, а благодаря тесной работе с инвесторами в столице Карелии появятся 8 новых производств, на которых будет организовано 500 рабочих мест.