27 декабря: главное за день

Суд смягчил меру пресечения историку Юрию Дмитриеву и постановил выпустить подсудимого из СИЗО под подписку о невыезде с 28 января — по случайному совпадению в день рождения подсудимого. Суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры о проверке психического состояния Юрия Дмитриева, ее проведет институт имени Сербского. Это же медицинское учреждение проведет и дополнительную экспертизу фотографий, на которых изображена приемная дочь историка.

По итогам 2017 года глава Карелии Артур Парфенчиков вошел в топ-20 руководителей регионов, которые ведут собственные блоги. Он занял 19-е место из 20 в списке самых цитируемых губернаторов-блогеров. В декабрьском рейтинге Артур Парфенчиков занял 13-ю строчку. Рейтинг составила компания «Медиалогия». Свое исследование она построила на основе более чем 43 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания.

Почти 2,5 тысячи человек остались без света на юге Карелии. Электроснабжение было нарушено в 18 поселках Сортавальского и Лахденпохского районов. Причина — выход из строя 13 линий электропередачи. Ремонтные бригады продолжают восстановление подачи тока. Глава Карелии Артур Парфенчиков своим распоряжением с 27 декабря ввел на территории республики режим повышенной готовности для служб ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями. Органам местного самоуправления рекомендовано в случае ухудшения погоды вводить режим повышенной готовности или ЧС.