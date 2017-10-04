Школа № 27 в Петрозаводске вошла в 500 лучших школ России

Средняя школа № 27 в Петрозаводске вошла в топ-500 лучших школ России по итогам 2016-2017 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Рейтинг образовательных учреждений составлял Московский центр непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки России. Выбирали школы, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году.

Главными критериями отбора стали результаты ОГЭ и участие учеников во всероссийских олимпиадах школьников.

Школа № 27 c углубленным изучением отдельных предметов стала единственным учебным заведением, представляющим в этом году в рейтинге Карелию. Основная часть школ рейтинга находится в Москве и Санкт-Петербурге.

Школа № 27 – победитель городского конкурса «В преддверии сентября» в номинации «Партнерство для развития». По итогам городской научно-исследовательской конференции «Будущее Петрозаводска» для старшеклассников школа второй год подряд представляет больше всех работ-победителей. Педагоги и учащиеся школы в этом учебном году становились призерами всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, всероссийского конкурса «Лучшие библиотечные проекты-2016», номинации «Классный руководитель» XXI республиканского конкурса «Учитель года Карелии».