27 апреля: главное за день

Сегодня в правительстве Карелии произошли очередные кадровые изменения. Артур Парфенчиков подписал указ об освобождении от должности постоянного представителя Карелии при президенте России Михаила Соколова. Чиновник прекратит исполнять свои обязанности 23 мая.

Федеральная антимонопольная служба заставила профильный комитет снизить тарифы на тепло в Карелии. Согласно предписанию ФАС потребовала исключить из тарифов необоснованные затраты. Изменения вступают в силу с 1 мая.

Более 23 миллионов рублей похитил у вкладчиков управляющий банком. Пользуясь своим служебным положением, мужчина лишил денег 13 человек. В отношении злоумышленника следственное управление регионального МВД Карелии завершило расследование уголовного дела. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.