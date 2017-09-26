26 сентября: главное за день

Новым представителем Карелии от органов исполнительной власти в Совете Федерации стал Александр Ракитин. Он поблагодарил Артура Парфенчикова за доверие и пообещал отстаивать интересы жителей республики.

Инспекторы охотнадзора убили медведицу рядом с дачным поселком под Петрозаводском. Животное неоднократно навещало частные участки в Пиньгубе. Однако, как отмечают специалисты, рядом с этим поселком живет несколько взрослых особей, поэтому жителей села просят быть бдительными.

Подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней предстанут перед судом. В преступлении обвиняют двоих мужчин 19 и 20 лет. По версии следствия, в ночь на 24 апреля 2017 года обвиняемые встретились с малознакомой 16-летней девушкой, после чего под предлогом покататься на машине вывезли в безлюдное место, где вдвоем изнасиловали ее. Теперь молодым людям грозит до 15 лет тюрьмы.

5 щенков родились в центре кинологической службы Карелии. На них полицейские возлагают большие надежды. Родители малышей — собака-специалист по поиску взрывчатых веществ и выдающийся розыскной пес. Когда щенки вырастут, они тоже станут служебными собаками.