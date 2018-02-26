26 февраля: главное за день

Управление МВД по Петрозаводску возбудило уголовное дело о мошенничестве в фонде капитального ремонта Карелии. Фигурантом является один из бывших его руководителей. Факт мошенничества имел место в 2015 году. Размер ущерба — 11 тысяч рублей. Ранее он уже был возмещен. Отметим, что в начале 2018 года и. о. гендиректора фонда капремонта республики назначили Виталия Берлогина, до него с 2016 года должность директора занимал Михаил Крюков, в 2015 году — Михаил Баранов, а до него — Анатолий Пекерман.

Уже второй троллейбусный маршрут в Петрозаводске будет обслуживаться только в часы пик. Вслед за «четверкой» по усеченному графику заработает второй маршрут. По данным МУП «Городской транспорт», это случится 1 марта. На эту тему чуть позже высказалась Ирина Мирошник. По ее словам, руководство троллейбусного управления приняло такое решение после анализа пассажиропотока. Мирошник подчеркнула, что троллейбусные маршруты №2 и 4 не будут закрыты. После ремонта мостов в Петрозаводске троллейбусы запустят по обычной, существовавшей ранее схеме.

Бывший председатель контрольного Госкомитета Карелии Виталий Галкин сегодня в суде произнес последнее слово. В своей речи он, в первую очередь, обратился не к суду, а к родным и знакомым. Он принес извинения своей супруге, а также детям за то, что их отец оказался неправ, и за то, что не сможет вести дочь на выпускной бал. Напомним, Виталия Галкина обвиняют в получении взяток от предпринимателей, которым чиновники комитета оказывали «услуги» по ускоренному получению лицензий на продажу алкоголя и закрывали глаза на нарушения в процессе реализации алкоголя. Экс-руководитель комитета признал вину и дал признательные показания. Приговор Галкину может быть оглашен до конца февраля.

Мэрия Петрозаводска практически исчерпала лимит по вывозу снега в зимний сезон 2018 года. Сейчас городские власти ищут возможности выделить дополнительные средства. Тем не менее пока вывоз снега продолжается. Мирошник сообщила, что недавно подрядчику (компании «ТехРент») выставили претензии по отдаленным районам города: недостаточно очищены тротуары, заужена проезжая часть. Если нарушения не будут устранены, «ТехРент» заплатит штраф.

Пять школ из Карелии участвуют в конкурсе на федеральные гранты. По результатам отбора Минобрнауки России предоставляет победителям субсидию на инновационные проекты – чуть больше миллиона рублей. В конкурсе заявились Летнереченская средняя школа, а также четыре учреждения из Петрозаводска. В частности, эти учебные заведения намерены продвигать такие направления как «Цифровая образовательная среда и электронное обучение» и «Поддержка детского и юношеского чтения». Победителей определят до конца марта.