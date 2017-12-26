26 декабря: главное за день

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился генеральным директором S7 Group Антоном Ереминым. Они обсудили развитие авиасообщения между Петрозаводском и Москвой. На встрече удалось договориться о выходе на ежедневный рейс самолета большей наполняемости Airbus с мая-июня будущего года. Кроме того, с 2019 года, возможно, появятся два ежедневных рейса – утренний и вечерний.

Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев провел в аэропорте «Петрозаводск» рабочее совещание. Речь шла о новой системе посадки и навигации, с помощью которой самолеты смогут приземляться даже в плохую погоду.

Очередное заседание по делу Юрия Дмитриева прошло сегодня в суде Петрозаводска. На нем озвучили заключение экспертов, которые не нашли в фотографиях приемной дочери историка признаков порнографии. Гособвинение, по словам адвоката Виктора Ануфриева, ходатайствовало в суде о проведении психиатрического обследования подсудимого.

Следком выясняет причины массовых отключений электроэнергии в Карелии. За последние две недели без электроэнергии оставались 180 населенных пунктов, почти 20 тысяч человек, около 100 социально значимых объектов.