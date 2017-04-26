26 апреля: главное за день

В электропоездах «Ласточка», которые курсируют между Петрозаводском и Санкт-Петербургом, планируется обеспечить доступ к Wi-Fi. Решение оснастить четыре состава оборудованием для беспроводного интернета было принято на совещании в Минкомсвязи. Стоимость работ составляет 3,3 миллиона рублей, предполагается, что они будут выполнены за счёт РЖД.

Карелия будет развивать сотрудничество с китайской провинцией Фуцзянь, в том числе в сфере туризма. Гостям планируют показывать как всемирно известные бренды республики (например, музей «Кижи»), так и новые объекты вроде мест съемок фильма «А зори здесь тихие».

В Петрозаводске под колеса машин за один день попали пенсионерка и восьмилетний ребенок. Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, с полученными травмами ее пришлось госпитализировать. А ребенку назначили амбулаторное лечение.

Спецслужбы карельской столицы подняли по тревоге из-за подозрительной сумки, найденной у детской музыкально-хоровой школы. Специалисты выяснили, что опасности нет: в сумке находился кларнет.