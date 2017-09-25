25 сентября: главное за день

Состоялась церемония инаугурации главы Карелии Артура Парфенчикова. Она прошла в зале недавно отремонтированной Национальной библиотеки. На инаугурации присутствовали больше 100 гостей: члены правительства, руководители ведомств, полпред президента на Северо-Западе Николай Цуканов, общественные деятели, религиозные лидеры и деятели культуры.

Обращаясь к собравшимся, руководитель региона, в частности, отметил:

— Сегодня для меня главный день жизни. Доверие, которое мне оказались президент, подтвердили граждане. Хочу заверить, что будут трудиться в интересах всех жителей, какие бы политические взгляды они ни разделяли. Вступая в должность, полностью осознаю ответственность. Красивая, комфортная, сильная Карелия — наша общая задача, и мы ее решим.

Вскоре, по завершении церемонии, прошло заседание правительства республики, где Артур Парфенчиков объявил новую структуру правительства Карелии. Многие из представителей исполнительной власти остались на своих местах, но есть и изменения. Подробнее о персоналиях можно прочитать здесь.

Завершился насыщенный событиями день совещанием по социально-экономическому развитию Карелии, которое провел полпред президента РФ. Николай Цуканов отметил рост промышленного производства в регионе и обозначил основные задачи, в решении которых полпредство будет помогать республике.

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