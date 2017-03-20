25 детских площадок появятся в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска планирует установить 25 детских площадок на деньги, которые поступят от правительства Москвы и Санкт-Петербурга. Ожидается, что финансовая помощь из столичных городов составит 130 миллионов рублей.

О проектах площадок рассказала начальник управления экологии Юлия Мизинкова. 10 площадок планируется установить на придомовых территориях и 15 — на территориях общего пользования, разработаны эскизные проекты.

— Это площадки, которых у нас в Петрозаводске никогда не было. Они включают в себя детское оборудование для разных возрастов, спортивное оборудование, а также комплексные площадки с покрытием из каучука, — сказала она.

Площадки планируется установить в Зарецком, Приозерном, Липовом парках, на улице Фрунзе и в других местах.

По словам Ирины Мирошник, площадки будут устанавливаться в том числе и в отдаленных районах города. Также глава Петрозаводска отметила, что если раньше стоимость площадок, которые устанавливали городские власти, составляла в среднем 400 тысяч рублей, то сейчас их стоимость будет составлять около 3 миллионов рублей.