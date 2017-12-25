25 декабря: главное за день

Депутаты Законодательного собрания Карелии провели сегодня внеочередную сессию, на которой распределили федеральную дотацию в 822 миллиона рублей, которая поступила в конце этого года. Большая часть этих денег пойдет на компенсацию потери доходов. Произошло это в основном из-за сокращения поступления налога на прибыль.

Три человека погибли на пожарах в Карелии за минувшие сутки. Тела мужчины и женщины обнаружили пожарные, тушившие здание бани на улице Парниковой в Петрозаводске. Пожар произошел около 3 часов ночи. Еще один человек погиб в Заозерье. 13 пожарных боролись с огнем на протяжении семи часов, а затем на пепелище нашли тело хозяина дома.

Кондопога получила статус территории опережающего социально-экономического развития. Создание ТОСЭР будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций

Пригородные поездки в Карелии подорожают на 4 процента. С 1 января 2018 года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения по территории Карелии составит 2 рублей 64 копейки за один километр.