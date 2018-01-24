24 января: главное за день

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о подробностях страшной аварии на «Коле», которая произошла накануне вечером. Столкнулись Nissan Almera и грузовик Volvo с полуприцепом. По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель легковушки выехал на «встречку». Мужчина не имел права управления автомобилем. В результате он скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Несколько магазинов с карельской рыбой появятся в Петрозаводске. Торговые павильоны откроет костомукшская компания, которая занимается разведением форели, а также озерной и речной рыбы. Предполагается, что через эту сеть павильонов будет ежегодно продаваться больше 80 тонн рыбы в год. Первые павильоны должны появиться в 2018 году.

Житель Карелии выиграл загородный дом в лотерею. Выигрышным оказался билет, купленный в одном из отделений Почты России в Карелии. Он стал первым крупным лотерейным призом в наступившем году в регионе.