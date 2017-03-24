24 марта: главное за день

Руководитель Росавиации Александр Нерадько и врио главы Карелии Артур Парфенчиков провели в аэропорту «Петрозаводск» совещание о дальнейшей модернизации воздушной гавани. Они обсудили строительство современного аэровокзала, которое планируется начать в этом году. Кроме того, в рамках третьего этапа реконструкции будет установлено новое радиотехническое оборудование.

Жители и гости Карелии стали чаще ходить в кафе и рестораны. По данным Карелиястата, заведения общепита показывают уверенный рост прибыли. Их оборот в феврале этого года составил 360,4 миллиона рублей или 102% по сравнению с февралем 2016 года.

Карельская прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум уголовным делам в отношении пяти человек, укравших, по версии следствия, дорогие «Тойоты» и «Лексус». Группа действовала в марте-апреле прошлого года, ущерб от их действий составил больше 8 миллионов рублей.