25 апреля: главное за день

13-летняя девочка попала под колеса фургона на улице Ригачина в Петрозаводске, когда переходила дорогу у автобусной остановки. Подросток получила несколько травм и была госпитализирована. В сети появилось видео дорожной аварии. На съемке видно, как девочку сбивает автомобиль через секунду после того, как она выходит из-за остановившегося автобуса.

В ночь с понедельника на вторник в пожарную службу Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в доме № 15-а по улице Зайцева. Как сообщает городская диспетчерская служба, пожарные-спасатели вывели из здания десять человек, в том числе троих детей.

Костомукшский городской суд признал виновным экс-начальника местного отдела Роспотребнадзора Алексея Кондратьева в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщили в прокуратуре Карелии. Суд установил, что с августа 2004 года по ноябрь 2012-го бывший чиновник получил от директора ООО «Витафарм» взятку в сумме более 331,6 тысяч рублей за незаконную выдачу санитарных справок, а также за общее покровительство и содействие в бизнесе. Суд назначил Алексею Кондратьеву наказание — 7 лет 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки, то есть более 3,3 миллиона рублей.

Во вторник врио главы Карелии Артур Парфенчиков принял участие в заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелиии. На заседании ключевым вопросом повестки стала медицина: строительство новых ФАПов, создание новой системы поликлинической помощи, окончание строительства перинатального центра. По завершении заседания Артур Парфенчиков прокомментировал итоги работы комиссии.