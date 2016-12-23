23 декабря: главное за день

Сегодня днем стало известно о задержании одного из заместителей председателя Государственного контрольного комитета. Его подозревают во взяточничестве: по версии следствия, чиновник дважды за год получал деньги от предпринимателя, а взамен покровительствовал в реализации алкогольной продукции.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил о задержании председателя комитета Виталия Галкина. Первоначально предполагалось, что он задержан по делу своего заместителя, однако позднее выяснилось, что его самого подозревают в коррупционных действиях.

ГИБДД просит помочь в опознании пожилой женщины, сбитой 21 декабря на Лесном проспекте. Около 11:30 на нее наехал внедорожник «Нива», женщина получила серьезные травмы. Она была одета в сиреневую куртку в цветочек, черные лыжные ботинки, при себе имела палки для скандинавской ходьбы. На вид пострадавшей 60 лет, волосы русые с проседью.

В музее ИЗО Глава Карелии Александр Худилайнен вручил награды пятидесяти «Лауреатам года» — людям, которые внесли вклад в развитие культуры, сельского хозяйства, предпринимательства и других сфер жизни республики. А в Музыкальном театре прошла еще одна торжественная церемония: Александр Худилайнен и Элиссан Шандалович вручили награду «Человек года». Высокое звание получил заведующий нейрохирургическим отделением республиканской больницы Николай Мячин.