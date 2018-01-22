22 января: главное за день

Игорь Кривоносов назначен на вакантную должность замминистра строительства республики – главного архитектора Карелии. Соответствующий приказ подписан руководителем регионального Минстроя Олегом Ермолаевым.

В последние годы в Карелии наблюдается положительная тенденция сокращения общего числа детей-сирот. Так количество сирот в республики сократилось на 15% за три года. Так, сейчас в регионе проживают 2226 сирот, подавляющее количество из них проживает в приемных семьях.

Прокуратура потребовала приговорить Андрея Нелидова к 9 годам лишения свободы, назначить ему штраф в 55 миллионов рублей и лишить всех госнаград.

Мэрия Петрозаводска требует убрать голубятню на улице Генерала Фролова. По сообщению администрации города, домик для пернатых установлен незаконно, поэтому владельцам голубятни предлагается освободить землю.

Сегодня в соцсети появился видеоролик, в котором жестоко избитый пенсионер жалуется на своего сына: родственник нанес ему увечья за то, что мужчина отказался отдавать ему свою пенсию. В МВД подтвердили факт избиения, однако обстоятельства произошедшего и виновный пока не установлены.