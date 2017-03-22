22 марта: главное за день

Петрозаводск сэкономит 10 миллионов благодаря сокращению чиновников. За последний год в карельской столице сокращено более 30 муниципальных служащих, сообщили сегодня на сессии Петросовета.

8-летняя девочка пропала в Сегеже минувшим вечером. Ребенок ушел в магазин и не вернулся. Девочка нашлась сегодня, живая и здоровая. С ней и с матерью провели профилактическую беседу.

Японский внедорожник провалился в большую яму на окраине Петрозаводска. Рытвина оказалась настолько глубокой, что задний мост автомобиля повис в воздухе.