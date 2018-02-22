22 февраля: главное за день

В преддверии Дня защитника Отечества глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил учащихся карельского кадетского корпуса имени Александра Невского с великим праздником. Руководитель региона отметил важность выбранного пути и пожелал молодым людям с честью нести звание кадетов.

Ветераны Великой Отечественной войны смогут ездить в петрозаводских маршрутках бесплатно. Мэрия Петрозаводска подписала соглашение с перевозчиками, именные бесплатные проездные будут выдавать в центре «Истоки».

Открытие продуктового магазина в «Тетрисе» откладывается до мая. Крупный ритейлер «Лента», который должен был открыть здесь свой первый магазин в Петрозаводске в формате супермаркета, отказался от этих планов. Сейчас владельцы торгового центра достигли договоренностей с другой продуктовой сетью «Перекресток».

Житель Карелии сжег баню знакомого, чтобы напомнить о долге. В результате он стал фигурантом уголовного дела: ущерб, нанесенный владельцу строения, оценили в 700 тысяч рублей.