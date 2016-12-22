22 декабря: главное за день

Сегодня в Музыкальном театре в Петрозаводске прошел ежегодный праздник «Главная елка Карелии». В нем участвовали 500 школьников из всех районов республики. Наш корреспондент узнал, каким ребенком нужно быть, чтобы тебя пригласили на такой праздник в следующем году.

В Петрозаводске появился еще один академический лицей: статусным образовательным учреждением стала 42-я школа. Это учреждение стабильно лидирует по результатам аттестаций, оно не раз побеждало во всероссийских конкурсах и даже вошло в список ста лучших школ страны.

Работа карельского фотографа Игоря Подгорного вошла в число лучших в стране по итогам конкурса Best of Russia-2016. На снимке изображена лодка с детьми, спасшимися в трагедии на Сямозере. Фотография была представлена в номинации «Люди. События. Жизнь».

Помощник машиниста пытался украсть 120 литров дизельного топлива, слитого из локомотива. Незаконное деяние пресекли транспортные полицейские в тот момент, когда злоумышленник грузил добычу в свой автомобиль.