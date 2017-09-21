21 сентября: главное за день

Сегодня прошло первое после летних каникул заседание Заксобрания Карелии. Председатель Элиссан Шандалович во вступительном слове отметил, что теперь в карельском парламенте нет ненужных баталий. Все кандидаты от фракции «Справедливая Россия» заседание карельского парламента проигнорировали.

На состоявшейся сегодня сессии Заксобрания глава Минстроя Карелии Дмитрий Матвиец рассказал о начале отопительного сезона в регионе. А председатель Госкомитета по транспорту Евгений Пыленок раскритиковал работу муниципалитетов. Оказывается, в Карелии очень плохо осваивают деньги, выделенные на ремонт дорог.

Казаки Карелии будут бороться с бобрами-вредителями. Разрешение на отстрел животных казачьему хутору «Знаменский» дал главный охотовед Кондопожского района.

Временный понтонный мост появится в Соломенном на этой неделе. Переправа будет двухполосной и сможет выдерживать любой вес, поскольку предназначена для тяжелой военной техники. Мост будет идти параллельно к старому.

МЧС Карелии предупреждает, что в ближайшие дни в республику придут заморозки. Отрицательная температура ожидается ночью во всех районах республики не только на почве, но и в воздухе.