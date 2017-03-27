21 памятник и мемориал благоустроят после зимы в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска подготовила список памятных мест, захоронений и мемориалов Великой Отечественной войны, которые будут благоустраивать после зимы. В него вошел 21 объект, рассказала Ирина Мирошник на традиционной встрече с журналистами.

Шефство над благоустройством памятных мест и объектов, как и обсуждалось, возьмут петрозаводские предприятия и учреждения. При этом, отметила глава города, будет логично, если благоустройством захоронений на кладбищах займутся профильные предприятия ЖКХ – «Мемориал» и «Ритуал». А небольшие памятные доски смогут привести в порядок социальные и образовательные учреждения. Кроме того, городские власти надеются, что в уборке поучаствуют и коммерческие организации.

В список на благоустройство вошли такие объекты, как «Аллея памяти и славы», памятный знак воинам-интернационалистам на Первомайском проспекте, памятники маршалам Мерецкову и Жукову, мемориальный комплекс в Соломенном и другие.