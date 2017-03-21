21 марта: главное за день

Сегодня заместитель главы Карелии по стратегическому развитию Александр Чепик посетил петрозаводский МФЦ и остался недоволен. Оказалось, что в многофункциональном центре не хватает сотрудников, банкомат и терминал центра занятости не работает, а получить консультацию в местном колл-центре проблематично. Александр Чепик высказал замечания и дал рекомендации.

В Карелии изменится график работы международных пунктов пропуска на границе с Финляндией. Изменения вступят в силу 26 марта. Об этом сообщил республиканский Минэкономразвития.

Петрозаводский суд отклонил предложенную приставами схему сноса «Невского пассажа». Судья Гадючко не удовлетворила иск ФССП, представители которой просили изменить порядок и способ исполнения решения о демонтаже скандально известной пристройки.

Сегодня в 2:35 в Петрозаводске сгорел автомобиль Skoda Yeti. Пламя также перекинулось на две соседних машины — Kia Rio и Lexus RX 350. Происшествие случилось у дома № 37 по Березовой аллее. Инцидент попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.