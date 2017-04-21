21 апреля: главное за день

Победителем республиканского этапа конкурса «Учитель года 2017» стала Надежда Агеева, учитель английского языка школы №2 из Петрозаводска. Она будет представлять Карелию на всероссийском контесте. Торжественная церемония закрытия республиканского этапа состоялась в зале петрозаводской школы №46. На одной сцене собрались педагоги из разных районов. В конкурсе 2017 года приняли участие 15 учителей из 12 районов. В финал вышли семь педагогов, жюри выбрало пятерку сильнейших учителей.

Госкомитет по имуществу начал проверку работы убыточных госпредприятий и обнаружил ряд коррупционных нарушений. Одной из попавших в поле зрения организаций стал Фонд государственного имущества, который сдает в аренду помещения, оказывает услуги по оценке имущества и выдаче ипотеки. В госкомитете сообщили, что за 2016 год убытки предприятия составили 27 миллионов рублей; кроме того было выявлено, что фонд сдавал помещения арендаторам, однако счета за технико-эксплуатационное обслуживание гасил за них самостоятельно в полном объеме, не получая с арендаторов соответствующего возмещения. В настоящее время к работе подключились правоохранительные органы.

Один из фигурантов сямозерского дела, бывший руководитель управления карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко вышел из-под домашнего ареста. Обвиняемого в преступной халатности бывшего чиновника отпустили под подписку о невыезде. До этого Коваленко находился под домашним арестом с июня 2016 года.