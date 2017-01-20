20 января: главное за день

В Онежском озере в нескольких местах треснул лед. Трещина шириной до 300 метров образовалась в районе мыса Чажнаволок, еще одна такая же – в районе Уи и Деревянного. В районе Шелтозера у Каскесручья произошла подвижка льда, ширина ледового обрыва достигает от 200 метров до километра. МЧС предупреждает от опасности и просит быть крайне осторожными при выходе и выезде на лед.

Вчера из-за сильного ветра с крыши детского сада «Боровичок» в Петрозаводске сорвало металлический лист. Это заметил прохожий и позвонил в МЧС, спасатели при помощи шанцевого инструмента удалили оторвавшуюся часть кровли.

В Олонце прокуратура проверила работу местной ДЮСШ и нашла серьезное нарушение. Выяснилось, что в прошлом году одна из тренеров набрала группу школьников и сообщила администрации, что проводит с ними занятия. Руководство поверило и начислило тренеру зарплату, хотя на самом деле занятий не было, а сами дети и их родители даже не знали, что записаны в секцию.