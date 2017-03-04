20 тонн мандаринов подарили абхазские бизнесмены детям Карелии. Об этом на своей странице в соцсети заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он добавил, что фрукты будут направлены в детские дома и больницы республики.

Также Парфенчиков добавил, что на следующей неделе он ждет представителей бизнеса из северокавказских республик по вопросам поставки других видов овощей и фруктов.