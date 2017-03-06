20 тонн мандаринов подарили карельским детям бизнесмены из Абхазии

В Петрозаводск привезли 20 тонн мандаринов – подарок карельским детям от абхазских бизнесменов. Фура пересекла границу России в минувшую пятницу, а уже сегодня подъехала к школе-интернату №24. Ее воспитанники первыми получили свою часть груза.

Мандарины из Абхазии в подарок карельским детям. Фото: Анастасия Крыжановская. Мандарины из Абхазии в подарок карельским детям. Фото: Анастасия Крыжановская. Мандарины из Абхазии в подарок карельским детям. Фото: Анастасия Крыжановская.

Директор Марина Кузьмина наблюдает за разгрузкой: приятно получить такой сюрприз в преддверии 8 марта.

— Дети, конечно, будут очень рады, — рассказала Марина Кузьмина. — У нас как раз завтра будет праздник, и мы, конечно, наших деток порадуем сладкими полезными подарками — мандаринами.

В 24-ой школе-интернате учится 146 детей с ограниченными возможностями здоровья. Мандаринов хватит на всех, и даже не на один раз: фрукты распределялись из расчета 1,5 – 2 кг. на человека.

Возле фуры из Абхазии стоит еще несколько машин, в которые грузят ящики с мандаринами. Они поедут в другие детские учреждения: школы-интернаты, детские сады, Детскую республиканскую больницу. Часть фруктов отправится в районы Карелии.

— Мандарины – достаточно нежный продукт, его надо разгрузить быстро, чтобы успеть доставить до места, — рассказала советник заместителя премьер-министра правительства Карелии Валентины Улич Елена Серба. — В срочном порядке мы организовали учреждения, которые могли бы самовывозом доставить эти мандарины к себе.

Абхазские бизнесмены прислали подарок карельским детям в честь начала сотрудничества с нашей республикой. Сами воспитанники интернатов и детских садов о нем пока не знают – будет сюрприз.