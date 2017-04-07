20 школьников из Карелии отдохнут в международном центре «Артек»

20 учащихся из Карелии отдохнут в международном детском центре «Артек». Половина поучаствует в четвертой смене лагеря, вторая половина – в шестой. Четвертая смена называется «Земля — наш общий дом» и будет проводиться с 5 по 25 апреля. Школьников ждет участие в экологической экспедиции, экскурсиях, конкурсе экологических проектов восхождение на гору Аю-Даг, соревнованиях по артболу на кубок Ю.А. Гагарина.

Шестая смена «С днем рождения, «Артек!» будет проводиться с 28 мая по 17 июня. Программа выстроена как путешествие по «Артеку»: знакомство с его историей, обычаями, традициями, архитектурой, природой, лучшими достижениями за 92 года работы.

Делегации составляются из школьников, добившихся успехов в общественной деятельности и учебе, победителей и призеров региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований.