20 сентября: главное за день

Спасатели ищут молодого мужчину, потерявшегося в лесу в районе Пудожа. Житель Пудожа 1984 года ушел в лес 18 сентября и не вернулся. На поиски вышли не только спасатели, но и родственники и местные жители.

Мужчина, которого двое неизвестных избили в понедельник вечером в Петрозаводске, оказался инвалидом. Двое мужчин набросились на прохожего во дворе дома № 29 на улице Антикайнена вечером 18 сентября. Нападавшие начали избивать потерпевшего после того, как на него указал мальчик. Сейчас избитый лежит дома. Обращаться к медикам и в полицию он не хочет, однако мать желает, чтобы этому делу дали ход.

Жители деревянного дома, который в прошлом году капитально отремонтировали, продолжают добиваться признания здания аварийным. Администрация Кондопоги отказывается это делать, настаивая на том, что в доме вполне можно жить. Если будет установлено, что средства, выделяемые на капитальный ремонт, были потрачены на текущий, а значит, израсходованы нецелесообразно, стоит ожидать возбуждения уголовных дел.