20 февраля: главное за день

Сегодня Петрозаводский горсуд рассматривал ходатайство о продлении ареста Виталия Галкина. На слушании выяснилось, что экс-главу Государственного контрольного комитета подозревают в новых коррупционных эпизодах. Рассмотрение продолжится завтра.

Петрозаводский городской совет определился с тем, что считать автохламом. Разукомплектованными транспортными средствами предлагают считать те, у которых отсутствуют несколько кузовных деталей и (или) несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, спущено не менее двух колес. Также к этой категории причислили сгоревшие автомобили. Эти определения в перспективе станут основой для изменений в правилах благоустройства, которые позволят освободить дворы и дороги от автохлама.

21 февраля на понтонном мосту в Соломенном будут менять светильники. В связи с этим движение по нему будет прекращаться на краткие промежутки времени.

Днем в одном из домов по улице Федосовой прорвало канализационные трубы. В результате вода залила двор и подземный паркинг. Последствия коммунальной аварии засняли на видео.