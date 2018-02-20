20 февраля: главное за день

Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети о ходе работ по строительству перинатального центра в Петрозаводске. Так, в настоящее время завершаются отделочные работы, оснащение центра мебелью и техникой. В марте начнут запускать и настраивать медицинское и техническое оборудование, обучать медперсонал.

Кроме того, руководитель региона провел в Кондопоге совещание с бизнесменами и руководством района и города по реализации программы комплексного развития моногорода. По словам Парфенчикова, 8 резидентов уже готовы к работе на территории ТОСЭР «Кондопога».

Карелия продолжает избавляться от долговых обязательств перед коммерческими банками. 16 февраля Минфин республики досрочно погасил кредиты банков в общей сумме 300 миллионов рублей. С начала года объем задолженности перед коммерческими банками снизился на 800 миллионов рублей, или 9%.

В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Добычей аферистов стали более миллиона рублей, которые им перевела 86-летняя женщина. В полицию обратились бдительные сотрудники почтового отделения, в котором пенсионерка оформляла переводы. Сама она даже после беседы с участковым не поверила, что стала жертвой преступления.