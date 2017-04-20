20 апреля: главное за день

Число чиновников в органах республиканкой власти сократится на 10 процентов. Об этом сегодня заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков во время отчета в Законодательном собрании. Он также добавил, что сэкономленные бюджетные средства будут направлены на развитие экономики.

В Карелии проводится аудит тарифной политики. Об этом также во время отчета в республиканском парламенте рассказал руководитель региона Артур Парфенчиков. По его мнению, эта сфера работы исполнительной власти является серьезным тормозом развития республики и источником социального напряжения. Также во время выступления руководитель региона назвал сильные и слабые стороны инвестиционной политики Карелии и рассказал о грядущей программе по усовершенствованию поликлинической помощи.

Пожарным поселка Пиндуши пришлось обесточить часть поселка, чтобы спасти кота. Животное забралось на электрический столб и долго не могло спуститься. Зверь во время спасательной операции не пострадал.

Житель Сегежи ответит перед судом за то, что уронил ковш экскаватора на своего коллегу. Ему грозит до трех лет тюрьмы за нарушение правил безопасности – пострадавший получил тяжкий вред здоровью.