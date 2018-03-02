2 марта: главное за день

Сегодня в Петрозаводском суде зачитали приговор экс-главе Карелии и бывшему директору музея-заповедника «Кижи» Андрею Нелидову. Судья Дмитрий Хромых приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима и 27,5 миллиона рублей штрафа. Время ареста зачтут в назначенный судом срок.

В коворкинг-центре «Точка кипения» прошел первый съезд предпринимателей Карелии. Участники смогли задать вопросы властям, представителям надзорных органов и банковской сферы, а также получить информацию обо всех мерах поддержки бизнеса, которые уже работают в Карелии и которые только собираются внедрить.

Карелия получила награду журнала National Geographic Traveler. Республика стала второй в номинации «Российский приключенческий отдых», сообщает пресс-служба регионального Минкульта. Первое место занял Алтайский край, третье – Камчатский.