1931 год: «Товарищ Кирьянова, зайдите мимоходом в Наркомпрос»

В 1931 году газете «Красная Карелия» исполняется 13 лет КК. Ее тираж – 15 тысяч экземпляров. За 1930 год редакция получила от рабкоров 13 691 заметку.

В июле 1931-го в СССР ненадолго приехал Бернард Шоу. В газете «Красная Карелия» опубликованы фрагменты его выступлений в Москве и в Лондоне. Страна, строящая социализм, и ее вождь очень нравятся ирландскому писателю. В этом же году в Петрозаводск из Ленинграда приехал писатель Михаил Чумандрин. Он прочитал рабочим лекции и провел мастер-класс по созданию актуальной пролетарской литературы. Никто тогда не предполагал, что через 6 лет Чумандрину придется принести публичное покаяние за то, что в его ранних произведениях действуют левые коммунисты и что его исключат из партии. Писатель погибнет на финской войне и будет похоронен в братской могиле № 7 в посёлке Колвасозеро Муезерского района. За верной идеологией в искусстве присматривает сама газета.

Бернард Шоу в СССР Заметка от 7 августа:

«Писатель прочитал в Лондоне лекцию о своей поездке в СССР. Говоря о позиции Советского союза по отношению к Англии, Шоу отметил, что СССР относится с недоверием к намерениям Англии и опасается империалистической войны. Я сказал Сталину, повторяя слова Кромвеля: «Надейся на бога, мой мальчик, но держи порох сухим». Сталин констатировал, что именно так и поступает».

В Петрозаводск приезжает писатель Чумандрин Заметка от 27 мая:

«31 мая в Петрозаводск приедет пролетарский писатель Чумандрин. Он выступит с докладами о пролетарской литературе и призыве ударников в литературу».

«Светите звезды» Заметка от 24 января:

«Пьеса украинского автора Микитенко, поставленная в Карельском театре, показывает борьбу за пролетаризацию науки. Чуждые пролетариату люди (кулаки, скрытые белогвардейцы) стараются пролезть в учебные заведения и проводить там свою разлагательскую политику. Театр правильно сделал, что поставил эту пьесу. Но неправильно поступил, что уснастил ее биологическими моментами (сцена смерти секретаря партячейки). Кому понадобилась эта сцена? Расслюнявленная до последней возможности, распсихоложенная до мельчайших деталей и уснащенная упадочнической музыкой сцена давила тяжестью и осталась как неприятный привкус в сознании зрителя. Эту сцену можно было бы выбросить. Ст. Колосенок».

Снять немедленно с репертуара Заметка от 8декабря:

«Последняя постановка театра «Вредный элемент» говорит о том, что в театре неблагополучно. Театр идет по линии безыдейности, уклона вправо, по линии насаждения буржуазных тенденций в репертуаре. Пьеса является вредным пасквилем на нашу действительность, сдобренным порцией эротики, пошлости и низкопробной вульгарности. Мы требуем, чтобы спектакль был немедленно снят с репертуара. Мы требуем проверки театральной политики, культивируемой в Петрозаводске. Театр должен быть культурным руководителем масс, организатором рабочего зрителя, должен воодушевлять на социалистическое строительство, а не делать политику в духе «тру-ля-ля» и «не уходи, побудь со мной». Ст. Колосенок.

От редакции

По полученным сведениям театр собирается вывезти эту пьесу на новостройки в Карелии. Мы категорически против этого протестуем. Ударник имеет право на хорошее культурное обслуживание».

Из объявлений: «Продается репродуктор «Рекорд». Ново-Загородная ул, д. 36».

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«Продается новое американской марки МАГНЕТТО, к мотору на 4 цилиндра. Пушкинская, д. №9, кВ. Богданова».

В Петрозаводске очень популярны массовые спортивные акции: велосипедные и лыжные пробеги, походы. Идет коллективная борьба за перевыполнение плана. Лже-ударников и дезертиров клеймят позоров. Хотят косить тростник. Пионеры мечтают отправить на переплавку львов.

Все на пробег «Красной Карелии» Заметка от 4 января:

«Завтра, 5 января, состоится лыжный пробег, посвященный перевыборам советов, мобилизации средств и новому хозяйственному году. На пробег записалось 200 физкультурников. Лучшая мужская команда будет премирована переходящим знаменем имени редакции «Красной Карелии» и Горсовета. Лучшая женская команда получит статую лыжницы – приз Наркомфина. Пришедшие первыми в индивидуальном зачете получат пару лыж и пьексы (финские лыжные ботинки с загнутыми носами. – прим. ред). Пришедшим вторыми достанутся пара лыж и шлем (женщинам – вязаная шапка). Организована киносъемка пробега».

Бега и конно-спортивный праздник Заметка от 21 февраля:

«В честь 13-летнего юбилея Красной Армии редакция решила организовать бега (рысистые испытания) и конно-спортивный праздник. Примечание: не допускаются к участию в бегах кобылы, находящиеся во второй половине жеребости, а также лошади, страдающие болезнями легких и сердца».

Использовать тростник Заметка от 1 сентября:

«Следует обратить серьезное внимание на колоссальные запасы корма, который почти не используется вследствие трудного его коса. Тростники охотно поедаются молочным скотом как в сыром, так и в сухом виде. Скашивание тростников руками – дело трудное. Другой эффект даст машина. Надо выдвинуть перед Онегзаводом вопрос сконструирования водяной сенокосилки. Вопрос не так сложен. В водяной сенокосилке необходимо увязать работу двигателя, моторной лодки с жатвенным аппаратом обыкновенной пароконной сенокосилки. Районный зоотехник М. Третьяков, Шуньга».

Изъять металлолом Заметка от 27 марта:

«В третьем году пятилетки, когда берется на учет каждый гвоздь, каждый грамм металла должен быть умело использован. Между тем в Петрозаводске тонны металла бесполезно разбросаны по городу. В столовой ПЦРК №13 (бывший собор) во всех окнах вставлены никому не нужные решетки, на бывшей колокольне висят металлические петли от колоколов, перед входом стоят два чугунных столба, на которых когда-то были керосиновые фонари. Против столовой на площади пустой пьедестал обнесен чугунной решеткой. На проспекте Карла Маркса больше десятка металлических скамеек. Перед входом в здание ЦСНХ СМЕШНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЬВЫ с обломанными хвостами. Штаб по сбору металлолома считает необходимым обратиться в Горсовет с предложением выделить комиссию для детального обследования улиц и выявления всех ненужных металлических изделий».

Крот — на мех Заметка от 28 марта:

«На карельских заготовителей возложено обязательство: заготовить в 1931 году 100 тыс. штук водяной крысы и 25 тыс. шт. крота. Население Карелии мало знакомо с методами вылова крота. Необходимо втянуть в работу пионер-отряды, школы. Нужно популяризировать среди молодежи методы вылова крота. Мы не можем отставать».

Лже-ударница Заметка от 15 января:

«Ударница ново-механического цеха тов. Анхимова обязалась до конца третьей пятилетки снизить прогулы до 0, 5 проц., но в декабре месяце сделала 4 прогула. На черную доску нужно заносить имена таких лже-ударников».

Лже-ударники на лесозаготовках Заметка от 20 января:

«В Ворзецкий учлесхоз не так давно прибыла партия из 35 ударников из Ленинграда. Всем им была организована теплая встреча, их снабдили теплой одеждой, брюками, фуфайками, валенками и рукавицами. Часть ударников опозорила себя поступком, вызвавшем осуждение всех рабочих. Мало того, что они отказались от работы, 23 ударника сбежали, захватив с собой спецодежду».

Товарищ Кирьянова, зайдите мимоходом в Наркомпрос Заметка от 1 сентября:

«Начинается новый учебный год, а секция общественного питания до сих пор не раскачалась. Соответствующим организациям немедленно надо принять меры к привлечению к суровой ответственности виновников срыва питания».

Из объявлений: Утеряны зубы, нижняя челюсть. Нашедшему просьба доставить за вознаграждение в 50 руб. на ул. Ленина, д. 90, А. Маркканену.

Петрозаводск преображается. В 1931 году запускается современная лыжная фабрика, одна из лучших в стране. Строительство входит в проект 518-и объектов, вводимых в строй по программе индустриализации в 1931 году. Разговоры о водопроводе становятся все более детальными.

Закончилась постройка лыжного гиганта Заметка от 18 апреля:

«На Лососинском комбинате заканчивается постройка крупнейшей в ССССР лыжной фабрики. Фабрика будет выпускать 150.000 пар лыж в год. Она будет оборудована лучшими заграничными станками. Оборудование уже получено. Лыжная фабрика будет пущена в ход 1 июня 1931 года».

В Петрозаводске будет водопровод Заметка от 14 апреля:

«Работы начнутся в мае. Отпущены средства в этом году 850 тысяч рублей. Вода будет браться из Онежского озера не ближе 750 метров от берега на глубине 12-14 метров. Напор рассчитан на третий этаж».

Звуковой кино-театр Заметка от 9 сентября:

«Производятся работы по расширению и переоборудованию кино-театра «Красная звездочка». В зрительном зале устанавливаются откидные кресла по примеру ленинградских кино-театров. Аппаратура для звукового кино уже закуплена».

Все в Пески Заметка от 28 мая:

«В 1 час дня открытие парка культуры и отдыха в Песках. Пароходы идут с 7 утра из Петрозаводска. На футбольной площадке состоится парад физкультурников. В детском городке выступит ряд живых газет. В саду будет открыта выставка, библиотека, аттракционы, буфет».

Новый хлебозавод в Петрозаводске Заметка от 2 февраля:

«Горсовет настоял на том, чтобы Каронегосоюз в этом же строительном сезоне приступил к постройке нового хлебозавода. Он будет построен в Зарецком районе. Пропускная способность – 90.000 кило хлеба».

Новости снабжения Заметка от 2 февраля:

«На днях будет возобновлена выдача пайщикам белых и черных ниток. После перерыва вновь начинается выдача трикотажа. В течение квартала из Ленинграда прибудет на 315.000 рублей готового платья. Ожидается прибытие 10 миллионов штук папирос для выдачи населению. Открывается новый буфет при городской бане».

Почта автомобилизируется Заметка от 2 июля:

«С будущего года Петрозаводская почтовая связь будет полностью автомобилизирована. С этой целью Петрозаводск получает 10 авто-единиц. Для лучшего обслуживания населения число почтовых ящиков будет увеличено до 40».

Ни одного безработного Заметка от 3 июля:

«На Петрозаводской бирже труда сейчас нет ни одного безработного. Все обращающиеся за работой сразу направляются на предприятия и учреждения. Биржа ежедневно получает запросы на рабочую силу, но не в состоянии их удовлетворить».

Как произойдет передача самолетов Заметка от 30 июля:

«1 августа в Петрозаводске состоится передача второго самолета «Наш ответ лапуасцам», построенного на средства трудящихся Карелии. Самолет будет передан воздушному флоту. 30 июля заканчиваются работы по оборудованию гидроаэродрома, на который сядут прибывающие самолеты».

Показательная улица Заметка от 8 августа:

«В Петрозаводске на проспекте Карла Маркса дорога, начиная от Гостиного двора и до Карцика будет разобрана и отстроена вновь. Это будет показательный участок строительства новой дороги. Мостовая будет поверх камня-булыжника замощена мелким гравием и будет загудронирована. По окончании работ участок будет превращен в гладкую образцовую дорогу».

Приезд скульптора Манизера Заметка от 7 июля:

«8 июля в Петрозаводск приезжает скульптор Манизер, по проекту которого в Петрозаводске будет построен памятник Ленину. Манизер приезжает для окончательного установления места для памятника. Кроме того, он выяснит возможность перепланирования площади Карцика, перенесение сквера в другое место при сплошной заливке площади асфальтом. Высота памятника будет достигать 7 метров. Пьедестал будет установлен наподобие трибуны».

Из объявлений: «Горкоммунотдел доводит до сведения граждан гор. Петрозаводска, что открыто похоронное Бюро. Заказчики могут получить гроб и готовую яму. Обращаться с 9 час. Утра до 4-х часов вечера в здание Горсовета №1 проспект Карла Маркса, 26».

В помощь государству в Петрозаводске собирают деньги на самолеты, дирижабли, памятник Ленину, подводные лодки и аэросани. В июне на Белом море идет снег. Пионеры вступают в сберкассы.

Демонстрация в Петрозаводске Заметка от 9 мая:

«Вчера состоялась мощная демонстрация пионеров города. Участвовало 4 тысячи пионеров. Отряды шли колоннами с плакатами: «Мы дали государству 800 рублей на заем «пятилетка в четыре года», собрали среди родителей 481 рубль, имеем в сберкассе 1.450 тыс. рублей. Следуйте нашему примеру».

Памяти Саши Богданова Заметка от 6 февраля:

Вместо венка на могилу Саши Богданова, активнейшего комсомольца городской организации ВЛКСМ, скончавшегося на днях от туберкулеза, комсомольская ячейка управления милиции и угрозыска вносит в фонд постройки подводной лодки имени комсомола 11 руб. 50 коп».

Наш ответ Фишу Заметка от 5 марта:

«На днях делегатки Зарецкого района заслушали доклад о значении международного женского дня. Делегатки вступили в ряды МОПРа. В ответ на клевету о принудительном труде на лесозаготовках, женщины обязались добровольно отработать три дня на лесозаготовках в помощь лесорубам. В помощь привлекаются домашние хозяйки, жены рабочих и служащих Зарецкого района. На выпады американских капиталистов рабочие Чупинского лестранхоза заготовили 300 фестметров древесины. Весь заработок рабочие передают на постройку самолета «Наш ответ Фишу»».

Аэро-сани должны быть выстроены Заметка от 29 января:

«Покрыть страну сетью усовершенствованных европейских дорог и шоссе – это задача текущего советского строительства. В зимнее время с успехом можно применить для быстрых сообщений аэро-сани. Наличие авиационных моторов, не выслуживших свой срок в авиации, даст возможность установки их на аэро-сани. Для этого следует сейчас же открыть кампанию по сбору средств».

Закладка городского водопровода Заметка от 2 сентября:

«В 5 ч. вечера члены Горсовета и городской актив во главе с председателем Горсовета т. Фоминым направились к месту работ – 37 человек. После краткого митинга все приступили к социалистическому субботнику. Работали в течение 2 часов 169 человек. Вынуто 86 кубометров земли, 35 кубометров земли было перевезено на тачках. Заработанные деньги внесли на строительство памятника Ленину».